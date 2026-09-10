¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la ida de los cuartos de final? Según al programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 10 de septiembre: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Perú?

En Perú, el partido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 podrá verse por DSports, la señal deportiva de DIRECTV. El encuentro está programado para este jueves 10 de septiembre a las 7:30 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque por DIRECTV?

Los clientes de DIRECTV podrán seguir el encuentro a través de DSports, que tiene los derechos de transmisión para este partido en distintos mercados de Sudamérica. Será una de las opciones para disfrutar del duelo por televisión.

¿Cómo ver Cienciano vs. Montevideo City Torque por DGO?

Otra alternativa será DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Los usuarios que tengan un plan habilitado podrán acceder a la señal de DSports por internet y seguir el partido desde dispositivos compatibles.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Colombia y Ecuador?

En Colombia y Ecuador, el encuentro también podrá seguirse por DSports y DGO. El inicio está previsto para las 7:30 p. m., hora local de ambos países.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Argentina, Chile y Uruguay?

Los aficionados de Argentina, Chile y Uruguay podrán seguir la transmisión mediante DSports y DGO. En Argentina y Uruguay el partido comenzará a las 9:30 p. m., mientras que en Chile será a las 8:30 p. m.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Brasil?

En Brasil, la transmisión estará disponible mediante Paramount+, de acuerdo con la distribución anunciada para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 9:30 p. m., hora de Brasilia.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Venezuela?

En Venezuela, los aficionados tendrán como alternativas DSports y DGO, además de la señal de Inter según la distribución reportada para el encuentro. El duelo comenzará a las 8:30 p. m., hora venezolana.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión podrá seguirse por beIN Sports en Español, además de las opciones de streaming fuboTV y beIN Sports Connect, según la información de distribución publicada para este encuentro.

Cienciano vs. Montevideo City. (Video: Cienciano)