¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 22 de julio del 2026: ESPN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina). Este choque tendrá lugar en el Estadio Nacional.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino: previa del partido

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Perú?

En Perú, el partido entre Sporting Cristal y RB Bragantino será transmitido por TV y cable a través de ESPN. Si prefieres verlo por internet, estará disponible vía streaming en Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la señal en vivo para sus suscriptores.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Argentina?

Los aficionados en Argentina podrán seguir el compromiso por televisión en ESPN, mientras que Disney+ Premium ofrecerá la transmisión online en computadoras, celulares, tabletas, Smart TV y otros dispositivos compatibles.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Chile?

En Chile, la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana podrá verse por la señal de ESPN en TV por cable y también por streaming mediante Disney+ Premium, con cobertura completa desde el Estadio Nacional de Lima.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Colombia?

Los hinchas colombianos podrán disfrutar del encuentro por ESPN en los principales operadores de televisión por suscripción. Asimismo, Disney+ Premium emitirá el partido en vivo para quienes deseen seguirlo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Ecuador y Bolivia?

En Ecuador y Bolivia, la transmisión oficial estará disponible por ESPN en televisión de paga y por Disney+ Premium en su servicio de streaming, con la previa, el relato y el postpartido del duelo continental.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Uruguay, Paraguay y Venezuela?

Los aficionados de Uruguay, Paraguay y Venezuela podrán seguir el partido por ESPN en sus respectivos servicios de cable, así como por Disney+ Premium en streaming, que contará con la transmisión íntegra del encuentro.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Brasil?

En Brasil, el encuentro será televisado por ESPN Brasil, mientras que los usuarios también podrán seguirlo mediante Disney+, plataforma que posee los derechos de transmisión del torneo en el país.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Sporting Cristal)