¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la vuelta de los play-offs? Según al programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 29 de julio: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

Sporting Cristal vs. RB Bragantino: previa del partido

Sporting Cristal afrontará este miércoles 29 de julio un desafío decisivo cuando visite a RB Bragantino en el estadio Nabi Abi Chedid, en Bragança Paulista, por el partido de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Tras el empate sin goles registrado en Lima, la serie quedó completamente abierta y ambos equipos buscarán el triunfo para asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo continental.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera llega a Brasil con la misión de mejorar su eficacia ofensiva, luego de generar las ocasiones más claras en el encuentro de ida sin lograr romper el cero. Sporting Cristal sabe que deberá mostrar personalidad como visitante ante un rival que suele hacerse fuerte en casa y que intentará imponer condiciones desde el inicio con el respaldo de su afición.

RB Bragantino, por su parte, confía en aprovechar la localía para sellar su pase a los octavos de final, aunque es consciente de que la igualdad en Lima dejó en evidencia el equilibrio de la serie. El conjunto brasileño buscará imponer un ritmo intenso desde los primeros minutos, mientras que Sporting Cristal apostará por un partido inteligente para dar el golpe en Bragança Paulista y seguir con vida en la Copa Sudamericana.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Perú?

En Perú, el partido de vuelta entre Sporting Cristal y RB Bragantino será transmitido en exclusiva por DSports, señal disponible para los clientes de DIRECTV. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Argentina?

En Argentina, el compromiso podrá verse por DSports, disponible en el servicio de televisión satelital de DIRECTV. Asimismo, la transmisión online estará a cargo de DGO, accesible desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Chile, Colombia y Ecuador?

Los aficionados de Chile, Colombia y Ecuador podrán seguir el encuentro por la señal de DSports mediante DIRECTV, mientras que DGO ofrecerá la transmisión en vivo vía streaming para todos sus suscriptores.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Uruguay, Paraguay y Venezuela?

En Uruguay, Paraguay y Venezuela, el duelo por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana será transmitido por DSports para los clientes de DIRECTV. También estará disponible a través de DGO, con cobertura completa desde Brasil.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Brasil?

En Brasil, la transmisión oficial del partido estará disponible a través de Paramount+, plataforma que posee los derechos de la Copa Sudamericana en territorio brasileño.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino juegan por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. (Video: Sporting Cristal)