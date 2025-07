¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Gremio por Copa Sudamericana?

En el Estadio Arena do Gremio, Alianza Lima vs. Gremio se enfrentan en el compromiso válido por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, debes conectarte a la señal de ESPN, señal disponible en las parrillas de DIRECTV y Movistar TV, además de su versión en streaming en la plataforma virtual Disney Plus, así como también en DGo.

Alianza Lima cayó en su último compromiso por la Liga 1 2025, frente a Cusco, pero sabe que se transforma cuando se trata de disputar un torneo internacional. Con la ventaja de dos goles a su favor marcados en la ida, en Porto Alegre esperan seguir en la misma senda del triunfo o por lo menos resistir a la propuesta del cuadro local.

Gremio aún mantiene algunas bajas, pero recupera muchas otras para este duelo. Una de las que más ha resaltado es la de Martín Braithwaite, que recupera la titularidad para este compromiso. Si bien, no les ha ido bien en la tabla de posiciones del Brasileirao, buscan recuperar terreno y sobretodo mejorar la relación con sus hinchas, encontrando un buen resultado frente a los ‘blanquiazules’.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Gremio en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir algunos partidos de la Copa Sudamericana, por lo que el Alianza Lima vs. Gremio podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y DIRECTV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Gremio en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Alianza Lima vs. Gremio, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, se transmitirá a través de Fubo Sports y Fanatiz, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Gremio en España?

En España, el compromiso entre Alianza Lima vs. Gremio puede verse por el canal LaLiga+, que tiene los derechos televisivos de la Copa Sudamericana hasta el 2026. Este compromiso también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Gremio en Internet?

Para ver el partido Alianza Lima vs. Gremio por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus o DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

TE PUEDE INTERESAR