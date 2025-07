Después de que casi se da inicio a una ‘guerra fría’, entre Universitario y Cusco FC, por el regreso de Marco Saravia al conjunto ‘crema’, Jean Ferrari calmó un poco las aguas en medio de tantas dudas que generó, también, el último comunicado del cuadro dorado. El defensor, que venía siendo titular en el plantel de Miguel Rondelli, aseguró que dejó de sentirse cómodo en su nuevo equipo, pero desde la ciudad imperial se generaron ciertas sospechas sobre lo que podría ser un próximo traspaso a otro club peruano.

Esta situación encendió las alarmas en Cusco, donde no cayó bien la forma en la que el jugador dejó la institución. En medio del malestar, surgieron rumores que vinculaban a Saravia con otros equipos del torneo local, como Sport Boys, lo que generó más tensión. Para cortar cualquier especulación, Universitario respondió con claridad a través de su administrador saliente.

Jean Ferrari explicó públicamente que Saravia no saldrá en condición de jugador libre si se trata de un traspaso dentro de la Liga 1. “Si es para afuera, no hay problema de dejarlo libre, pero si es para el medio local, libre no saldrá a ningún lado”, declaró el directivo en el programa ‘DyT’.

El propio Ferrari detalló que fue el jugador quien solicitó su salida de Cusco FC al no sentirse cómodo. “El jugador se comunica con nosotros y nos dice que ya no quiere seguir allá. Al volver a la ‘U’ tampoco podría jugar, pero tiene unas propuestas de afuera. Para él sería más fácil si queda libre”, añadió.

El directivo también reveló que hubo diálogo con el club cusqueño antes de que se difundiera el comunicado. Aunque intentó evitar una confrontación directa, no dejó de manifestar su incomodidad por las formas. “Tuve la oportunidad de hablar con la gente de Cusco FC. No me gusta la forma en la que se han expresado”, apuntó.

Universitario, por su parte, sostiene que ha cumplido con todas las cláusulas del contrato que involucraba el préstamo de Saravia. Ferrari enfatizó que no hubo ninguna falta por parte del club: “Nosotros no hemos querido faltar en ninguna parte del contrato, sino, por el contrario, acá fue el futbolista quien se ha manifestado”.

El panorama para el defensor ahora depende del mercado internacional. Si se concreta alguna propuesta desde el extranjero, el club estaría dispuesto a facilitar su salida. Pero dentro del ámbito nacional, el mensaje es tajante: no habrá concesiones en cuanto a su carta pase.

¿Qué acciones tomaría Cusco FC en caso se vaya a otro club peruano?

El pronunciamiento oficial se dio a través de las redes sociales del club. En el texto, Cusco FC afirmó que el retorno del zaguero se realizó “bajo una cláusula específica, cuya finalidad exclusiva y excluyente es asegurar la participación activa y sostenida de Marco Saravia en el primer equipo del Club Universitario de Deportes durante el Torneo Clausura 2025”. Además, dejaron constancia de que cualquier uso distinto al acordado “constituirá una infracción contractual grave”.

La advertencia no es menor. Desde Cusco aseguran que, de no respetarse el pacto establecido, “se reservan el derecho de adoptar todas las medidas legales y deportivas necesarias para la defensa de sus intereses”. Este mensaje ha generado revuelo entre los hinchas de ambos equipos, pues deja abierta la posibilidad de una disputa institucional si Universitario no cumple con lo pactado.

