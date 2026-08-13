Este jueves 13 de agosto desde las 7:30 p.m. (horario peruano), Cienciano vs. Botafogo chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

Previa del Cienciano vs. Botafogo:

¿Cómo ver ESPN para seguir Cienciano vs. Botafogo?

El partido entre Cienciano y Botafogo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, será transmitido en Latinoamérica por ESPN. En Perú, las publicaciones más recientes señalan específicamente a ESPN 3 como una de las señales para seguir el encuentro, programado para este jueves 13 de agosto.

¿Cómo ver Cienciano vs. Botafogo por Disney+ Premium?

La otra alternativa será Disney+ Premium, plataforma de streaming que ofrece la programación deportiva de ESPN. Los suscriptores podrán acceder al partido en vivo desde los dispositivos compatibles con el servicio.

¿Cómo ver ESPN por televisión para seguir el partido?

Para verlo por televisión, los aficionados deberán contar con un operador de cable o televisión de paga que incluya ESPN en su parrilla. La señal deportiva será la encargada de llevar el encuentro a los hogares de Latinoamérica.

¿Cómo ver Cienciano vs. Botafogo desde el celular?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde un smartphone pueden utilizar Disney+ Premium. Basta con ingresar a la aplicación con una suscripción activa y buscar la transmisión deportiva correspondiente a Cienciano vs. Botafogo.

¿Cómo ver Cienciano vs. Botafogo en una Smart TV?

Otra opción es utilizar la aplicación de Disney+ en un Smart TV compatible. De esta manera, el partido podrá verse en pantalla grande mediante la transmisión en vivo incluida en el Plan Premium.

¿Cómo ver Cienciano vs. Botafogo desde una computadora?

Quienes quieran seguir el partido desde una PC o laptop podrán ingresar a Disney+ mediante un navegador, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la transmisión en vivo de ESPN. La disponibilidad corresponde al contenido deportivo incluido en el Plan Premium.

¿Se puede ver Cienciano vs. Botafogo por ESPN y Disney+ en Perú?

Sí. Para el público peruano, la información actualizada confirma a ESPN 3 y Disney+ Premium como las opciones de transmisión del encuentro. El duelo se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y comenzará a las 7:30 p. m. (hora peruana).

¿Qué necesito para ver Cienciano vs. Botafogo por ESPN y Disney+?

Si quieres verlo por ESPN, necesitas tener acceso a la señal mediante un operador de televisión que la incluya. Si prefieres el streaming, necesitas una suscripción a Disney+ Premium, que permite acceder a las transmisiones deportivas de ESPN disponibles en la plataforma.

Cienciano vs. Botafogo juegan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Video: Cienciano)