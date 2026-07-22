Desde el Estadio Nacional, Sporting Cristal vs. RB Bragantino EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Sudamericana 2026, válido por la ida de los play-offs. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 22 de julio desde las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una hora más en Chile).

Sporting Cristal vs. RB Bragantino: previa del partido

Sporting Cristal volverá a la escena internacional este miércoles 22 de julio, cuando reciba a RB Bragantino en el Estadio Nacional por el partido de ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto celeste buscará hacer valer su condición de local para tomar ventaja en una serie que otorgará un boleto a los octavos de final del certamen continental, donde ya espera Atlético Mineiro.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera llega motivado tras su reciente victoria en la Liga 1 y afrontará este compromiso con algunos refuerzos incorporados para el segundo semestre, entre ellos Hernán Barcos y Michael Hoyos. En contraste, los rimenses no podrán contar con Felipe Vizeu, quien dejó el club en los últimos días, por lo que el entrenador deberá reorganizar su ataque para enfrentar a uno de los equipos más competitivos del Brasileirao.

En la vereda de enfrente estará un RB Bragantino que clasificó a esta instancia tras finalizar segundo en su grupo de la Copa Sudamericana y que llega con un plantel acostumbrado al ritmo de competencia del fútbol brasileño. El cuadro paulista intentará conseguir un resultado positivo en Lima para definir la clasificación en casa la próxima semana, consciente de que un buen desempeño como visitante puede marcar la diferencia en la llave.

El compromiso se disputará desde las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada en el torneo continental. Sporting Cristal intentará dar el primer golpe ante su hinchada, mientras que RB Bragantino buscará confirmar su favoritismo para acercarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver ESPN para seguir Sporting Cristal vs. RB Bragantino?

El partido entre Sporting Cristal y RB Bragantino será transmitido en vivo por ESPN para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del duelo de ida de los play-offs de la Copa Sudamericana a través de este canal deportivo, disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción de la región.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino por Disney Plus Premium?

Si prefieres seguir el encuentro por internet, la transmisión estará disponible mediante Disney Plus Premium, plataforma que emitirá la señal en vivo de ESPN. Solo necesitas contar con una suscripción activa al plan Premium e ingresar desde la aplicación o la versión web para disfrutar del compromiso desde cualquier dispositivo compatible.

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN por Disney Plus Premium?

Los suscriptores de Disney Plus Premium podrán ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino desde teléfonos celulares y tabletas con Android o iOS, computadoras mediante navegadores compatibles, Smart TV, Apple TV, Android TV, Google TV, Amazon Fire TV, Roku y consolas de videojuegos compatibles con la aplicación de Disney Plus.

¿Qué necesito para ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Disney Plus Premium?

Para acceder a la transmisión en vivo, solo debes iniciar sesión con una cuenta de Disney Plus que incluya el Plan Premium, ya que es el nivel de suscripción que ofrece los eventos deportivos en directo de ESPN en Latinoamérica. Una vez dentro de la plataforma, podrás ingresar a la sección de deportes y seleccionar la cobertura del encuentro entre Sporting Cristal y RB Bragantino.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan por la ida de los play-offs. (Video: Sporting Cristal)