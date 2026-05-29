ESPN transmitirá el sorteo de los octavos de final de la y los cruces de la , desde la sede de en Paraguay. ¿A qué hora inició el evento? El evento se realizará desde las 10:00 a.m. (hora de Perú, Colombia, Ecuador), dos horas más en países como Brasil, Argentina y Chile. ¿En dónde se verá? Para seguir la transmisión deberás conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por las señales piratas de Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV. Ojo, DSports (DIRECTV y DGO) también los derechos de televisación de este evento.

Con la transmisión de ESPN y Disney Plus Premium, el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana se llevará a cabo en Paraguay. (Video: CONMEBOL Libertadores)
Con la transmisión de ESPN y Disney Plus Premium, el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana se llevará a cabo en Paraguay. (Video: CONMEBOL Libertadores)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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