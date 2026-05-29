El sorteo de los octavos de final de la 2026 se realizará este viernes 29 de mayo, desde la sede principal de la CONMEBOL en Luque, Paraguay. En el evento se conocerán a los rivales de Sporting Cristal y Cienciano en la . La ceremonia está programada para las 10:00 a.m. (horario en Perú) con la transmisión de (Disney Plus) y DSports (DIRECTV y DGO), sumado al canal de YouTube del máximo ente rector del fútbol sudamericano; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV. El evento tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador, una hora más en Bolivia, Chile y Venezuela, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

El Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana será este viernes 29 de mayo y será transmitido por ESPN, Disney Plus y FOX Sports. (Video: CONMEBOL Libertadores)
El Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana será este viernes 29 de mayo y será transmitido por ESPN, Disney Plus y FOX Sports. (Video: CONMEBOL Libertadores)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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