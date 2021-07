Desde Lima, Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por el partido de ida de los octavos de final en la Copa Sudamericana 2021. Ambas escuadras se enfrentarán por primera vez en su historia, por lo que han buscado referencias para conocer su estilo de juego y así sacar el resultado a favor.

Sporting Cristal llega con ritmo de competencia, tras clasificar a la final de la Copa Bicentenario, además de recuperar a dos importante jugadores, tras la Copa América. Arsenal de Sarandí, por su parte, culminó su pretemporada con dos amistosos frente a Sarmiento de Junín y Racing.

Sporting Cristal vs. Arsenal: horarios

Sporting Cristal y Arsenal de Sarandí chocarán este miércoles 14 de julio desde las 5:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima. El cotejo podrá ser visto desde la señal de ESPN 3 y DirecTV Sports, además también será transmitido por las plataformas de streaming de ESPN Play y DIRECTV GO. Las incidencias y más estarán en Depor.

Perú, Colombia, Ecuador | 17:15

17:15 Bolivia, Paraguay, Venezuela | 18:15

18:15 Chile, Brasil, Argentina, Uruguay | 19:15

Sporting Cristal vs. Arsenal: así llegan

Sporting Cristal está decidido a quedarse con el pase a los cuartos de final. Tras conseguir su clasificación a la final de la Copa Bicentenario, el equipo se ha preparado al máximo, bajo la atenta mirada de Roberto Mosquera, para sacar el encuentro a su favor. Con tres partidos oficiales y a la espera de uno, los rimenses están enfocados a destacar en la Sudamericana.

Al respecto, el estratega nacional aclaró que, por el hecho de que el rival no llegue con mucho ritmo de competencia, no significa que lo subestimarán. “Nosotros no podemos ver al fútbol argentino con ventaja. Tenemos un equipo maduro para enfrentarnos a un cuadro difícil, como Arsenal de Sarandí”, precisó en diálogo con GOLPERU.

Si bien Arsenal de Sarandí arribará a la capital con dos amistosos frente a Sarmiento de Junín y Racing, los cuales disputó la semana anterior, ello no es poco, teniendo en cuenta que este fin de semana también disputarán el inicio de temporada en Argentina contra San Lorenzo. El equipo está enfocado y buscarán sacar la ventaja de visita en Lima.

Su DT, Sergio Rondina, señaló que “la serie va a ser dura y complicada frente a un equipo que viene en competencia y además es un grande de Perú que juega muy bien al fútbol. La desventaja que tenemos es que nos encontramos con esta serie saliendo de la pretemporada, la intensidad futbolística no va a ser igual que si ya tuviéramos cierto rodaje competitivo, igualmente con los amistosos y los entrenamientos esperamos llegar de la mejor manera”.

Sporting Cristal vs. Arsenal: aquí jugarán





