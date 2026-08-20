Desde el (Río de Janeiro, Brasil), vs. se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Sudamericana 2026, válido por la vuelta de los octavos de final. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DSports, canal al que se tiene acceso pagando el servicio de DIRECTV, además de su versión digital por DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 20 de agosto desde las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Cienciano vs. Botafogo se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Cienciano)
Cienciano vs. Botafogo se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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