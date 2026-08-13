Desde el , vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la ida de los octavos de final. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 30 desde las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una hora más en Chile).

ESPN vía Disney Plus Premium, DIRECTV, DGO y Claro TV transmitirá el partido entre Cienciano vs. Botafogo. (Video: Cienciano)
ESPN vía Disney Plus Premium, DIRECTV, DGO y Claro TV transmitirá el partido entre Cienciano vs. Botafogo. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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