Este jueves 9 de abril desde las 5:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DSports (DIRECTV y DGO). Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Centenario será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Uruguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Por la Copa Sudamericana, Cienciano vs. Juventud se enfrentan en Uruguay. (Video: Cienciano)
Por la Copa Sudamericana, Cienciano vs. Juventud se enfrentan en Uruguay. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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