Este miércoles 22 de julio desde las 7:30 p.m. (horario peruano), Cienciano vs. Lanús chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DIRECTV y DSports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Ciudad de Lanús será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Previa del Cienciano vs. Lanús

Cienciano afrontará este miércoles 22 de julio uno de los partidos más importantes de su temporada cuando visite a Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño intentará sacar un buen resultado como visitante para llegar con opciones al duelo de vuelta en el Cusco y mantener vivo el sueño de clasificar a los octavos de final del certamen continental, donde espera Botafogo.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llega enfocado en hacer un papel digno tras disputar intensos encuentros en el ámbito local y finalizar en el segundo lugar de su grupo en la Sudamericana. Los imperiales contarán con figuras como Alejandro Hohberg y Carlos Garcés para intentar manejar el ritmo del partido y romper la línea defensiva del conjunto argentino.

Por su parte, Lanús se preparó en su sede de Buenos Aires para defender su localía en el primer asalto de la llave. El conjunto ‘Granate’ buscará aprovechar el empuje de su hinchada para llevarse una ventaja a la altura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde se definirá la serie la próxima semana.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Lanús en Perú?

Los aficionados en Perú podrán seguir el partido entre Cienciano y Lanús a través de la señal de DSports (DIRECTV), canal exclusivo de la transmisión. Además, el encuentro podrá verse vía streaming mediante la plataforma DGO, que emitirá el duelo en vivo para sus suscriptores.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Lanús en Argentina?

En Argentina, el compromiso también será emitido por DSports en televisión por cable de DIRECTV, mientras que la plataforma DGO ofrecerá la transmisión en directo por internet para todos los usuarios con una suscripción activa.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Chile?

Los hinchas en Chile podrán disfrutar del encuentro mediante la señal de DSports en DIRECTV. Asimismo, DGO permitirá seguir el partido vía streaming desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

¿Cómo ver Cienciano vs. Lanús en Colombia?

En Colombia, la transmisión oficial del duelo por los play-offs de la Copa Sudamericana estará a cargo de DSports, mientras que DGO ofrecerá la señal en vivo vía streaming para los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Lanús en Ecuador y Bolivia?

Tanto en Ecuador como en Bolivia, el compromiso podrá verse por DSports en televisión de paga y mediante DGO en servicio de streaming, con la cobertura completa de la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Uruguay, Paraguay y Venezuela?

Los aficionados de Uruguay, Paraguay y Venezuela también podrán seguir el partido por la señal internacional de DSports, además de la plataforma DGO, que contará con la transmisión en vivo del encuentro desde el Estadio Néstor Díaz Pérez.

Cienciano vs. Lanús se miden por la ida de play-offs de Copa Sudamericana (Video: TNT Sports)