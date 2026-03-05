Este jueves 5 de marzo desde las 7:30 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Fase Preliminar de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de la señal de DSports (DIRECTV y DGO). Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te pierdas este partidazo para definir al clasificado a la fase de grupos de la ‘Suda’!

Por la Copa Sudamericana 2026, Cienciano vs. Melgar se enfrentan en Cusco. (Video: Cienciano)
Por la Copa Sudamericana 2026, Cienciano vs. Melgar se enfrentan en Cusco. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS