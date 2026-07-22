Este miércoles 22 de julio desde las 7:30 p.m. (horario peruano), Sporting Cristal vs. RB Bragantino chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Nacional será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Previa del Sporting Cristal vs. RB Bragantino

Sporting Cristal afrontará este miércoles 22 de julio uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a RB Bragantino en el Estadio Nacional por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro rimense intentará sacar ventaja en casa para llegar con mejores opciones al duelo de vuelta en Brasil y mantener vivo el sueño de clasificar a los octavos de final del certamen continental.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera llega con la confianza en alza luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso en el inicio del Torneo Clausura. Además, los celestes afrontarán la llave con un plantel renovado por la incorporación de refuerzos como Hernán Barcos, quien apunta a liderar el ataque, mientras que Yoshimar Yotún será una de las principales cartas para manejar el mediocampo frente al conjunto brasileño.

Por su parte, RB Bragantino arribó a Lima el lunes por la noche tras igualar 1-1 con Fluminense por el Brasileirao, torneo en el que marcha entre los primeros puestos. El conjunto paulista realizará su último entrenamiento en la capital peruana antes del compromiso y buscará llevarse un resultado favorable del Estadio Nacional para definir la serie como local la próxima semana.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Perú?

Los aficionados en Perú podrán seguir el partido entre Sporting Cristal y RB Bragantino a través de ESPN, señal disponible en los principales operadores de televisión por suscripción del país. Además, el encuentro podrá verse vía streaming mediante Disney+ Premium, que transmitirá el duelo en vivo para sus suscriptores.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Argentina?

En Argentina, el compromiso también será emitido por ESPN para televisión por cable, mientras que la plataforma Disney+ Premium ofrecerá la transmisión en directo por internet para todos los usuarios con una suscripción activa.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Chile?

Los hinchas en Chile podrán disfrutar del encuentro mediante la señal de ESPN, disponible en los diferentes servicios de TV paga. Asimismo, Disney+ Premium permitirá seguir el partido desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Colombia?

En Colombia, la transmisión oficial del duelo por los play-offs de la Copa Sudamericana estará a cargo de ESPN, mientras que Disney+ Premium ofrecerá la señal en vivo vía streaming para los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Ecuador y Bolivia?

Tanto en Ecuador como en Bolivia, el compromiso podrá verse por ESPN en televisión de paga y mediante Disney+ Premium en streaming, con cobertura completa de la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino en Uruguay, Paraguay y Venezuela?

Los aficionados de Uruguay, Paraguay y Venezuela también podrán seguir el partido por la señal internacional de ESPN, además de la plataforma Disney+ Premium, que contará con la transmisión en vivo del encuentro desde el Estadio Nacional de Lima.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino será transmitido por ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: Sporting Cristal)