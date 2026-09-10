Gol de Cristian Souza puso el 1-0 de Cienciano vs. Montevideo City. (Video: DSports)
Gol de Cristian Souza puso el 1-0 de Cienciano vs. Montevideo City. (Video: DSports)

Cristian Souza se encargó de romper el cerrojo y desatar el desahogo en las tribunas del Inca Garcilaso de la Vega al anotar el 1-0 de frente a . Hasta la media hora de juego, el elenco comandado por Horacio Melgarejo dominaba el trámite con claridad, pero chocaba una y otra vez contra la resistencia del portero Franco Torgnascioli y la zaga charrúa. El muro visitante cayó gracias a una maniobra endiablada de Neri Bandiera por el carril izquierdo; el atacante argentino desbordó con potencia y mandó un centro preciso al corazón del área para la llegada de ‘Cachito’, quien no perdonó de cara al arco para traducir la superioridad cusqueña en el marcador.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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