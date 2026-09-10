Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Solito para marcar! Gol de Cristian Souza puso el 1-0 de Cienciano vs. Montevideo City
¡Solito para marcar! Gol de Cristian Souza puso el 1-0 de Cienciano vs. Montevideo City
Después de varios intentos y ocasiones claras, el arco se abrió en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega para reflejar el dominio claro que viene teniendo. Fue Neri Bandiera quien lanzó el centro para asistirlo.
Gol de Cristian Souza puso el 1-0 de Cienciano vs. Montevideo City. (Video: DSports)
Cristian Souza se encargó de romper el cerrojo y desatar el desahogo en las tribunas del Inca Garcilaso de la Vega al anotar el 1-0 de Cienciano frente a Montevideo City Torque. Hasta la media hora de juego, el elenco comandado por Horacio Melgarejo dominaba el trámite con claridad, pero chocaba una y otra vez contra la resistencia del portero Franco Torgnascioli y la zaga charrúa. El muro visitante cayó gracias a una maniobra endiablada de Neri Bandiera por el carril izquierdo; el atacante argentino desbordó con potencia y mandó un centro preciso al corazón del área para la llegada de ‘Cachito’, quien no perdonó de cara al arco para traducir la superioridad cusqueña en el marcador.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.