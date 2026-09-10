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¡Tremendo zapatazo! Gol de Maximiliano Amondarain puso el 2-0 de Cienciano vs. Montevideo City
¡Tremendo zapatazo! Gol de Maximiliano Amondarain puso el 2-0 de Cienciano vs. Montevideo City
Un golazo para la historia en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, amplió la ventaja del ‘Papá’ en el primer tiempo de la ida de los cuartos de final. Encontró un espacio claro para rematar de fuera y sorprender.
Gol de Maximiliano Amondarain puso el 2-0 de Cienciano vs. Montevideo City. (Video: DSports)
Maximiliano Amondarain se vistió de atacante para firmar una verdadera obra de arte y desatar la fiesta en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Montevideo City Torque, el zaguero de Cienciano se animó a cruzar la mitad de la cancha y sacó un furibundo derechazo de media distancia. El esférico dibujó un efecto endiablado en el aire que descolocó por completo al portero visitante Franco Torgnascioli, cuya reacción tardía no pudo evitar que el balón impactara contra las redes. Un golazo que estiró la ventaja del ‘Papá’ y encamina la serie copera ante la algarabía de la hinchada cusqueña.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.