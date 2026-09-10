Gol de Maximiliano Amondarain puso el 2-0 de Cienciano vs. Montevideo City. (Video: DSports)
Gol de Maximiliano Amondarain puso el 2-0 de Cienciano vs. Montevideo City. (Video: DSports)

Maximiliano Amondarain se vistió de atacante para firmar una verdadera obra de arte y desatar la fiesta en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En la ida de los cuartos de final de la frente a , el zaguero de se animó a cruzar la mitad de la cancha y sacó un furibundo derechazo de media distancia. El esférico dibujó un efecto endiablado en el aire que descolocó por completo al portero visitante Franco Torgnascioli, cuya reacción tardía no pudo evitar que el balón impactara contra las redes. Un golazo que estiró la ventaja del ‘Papá’ y encamina la serie copera ante la algarabía de la hinchada cusqueña.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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