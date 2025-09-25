Gol de Altamirano para el 2-0 de Universidad de Chile vs Alianza Lima | VIDEO: ESPN
El primer tiempo del vs. reflejó un golpe prematuro para los blanquiazules: y fue así que los locales dominaron toda la etapa inicial. Ya en el complemento, los cambios de Néstor Gorosito permitieron mayor intensidad; sin embargo, el cuadro sureño volvió a sorprender y esta vez de larga distancia. encontró un espacio desde afuera del área, colocando el balón al lado imposible para Guillermo Viscarra. De esta manera, amplió la ventaja e incrementó las chances de clasificación en el duelo de cuartos de final de la .

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

