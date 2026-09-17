Gol de Salomón Rodríguez puso el 2-0 del Montevideo City Torque vs. Cienciano. (Video: ESPN)
Gol de Salomón Rodríguez puso el 2-0 del Montevideo City Torque vs. Cienciano. (Video: ESPN)

emparejó la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana tras firmar el 2-0 frente a en suelo uruguayo. Corría el minuto 57 cuando Esteban Obregón sacó a relucir su velocidad por la banda izquierda, dejó en el camino la marca de Rotceh Aguilar y envió un centro medido al corazón del área. Allí emergió con absoluta autoridad Salomón Rodríguez, quien metió un frentazo seco e inapelable para decretar su doblete de la noche. Un golpe contundente que borró la ventaja que el ‘Papá’ había conseguido en el Cusco y encendió el sueño de los locales de meterse, por primera vez en su historia, entre los cuatro mejores del continente.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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