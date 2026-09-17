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¡Empatan la llave! Gol de Salomón Rodríguez puso el 2-0 del Montevideo City Torque vs. Cienciano
¡Empatan la llave! Gol de Salomón Rodríguez puso el 2-0 del Montevideo City Torque vs. Cienciano
Luego de que el ‘Papá’ decidiera retroceder sus líneas para defender su arco, el equipo uruguayo se atrevió a atacar mucho por las bandas con lo que llegó el segundo tanto que le da la posibilidad de alcanzar los penales.
Gol de Salomón Rodríguez puso el 2-0 del Montevideo City Torque vs. Cienciano. (Video: ESPN)
Montevideo City Torque emparejó la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana tras firmar el 2-0 frente a Cienciano en suelo uruguayo. Corría el minuto 57 cuando Esteban Obregón sacó a relucir su velocidad por la banda izquierda, dejó en el camino la marca de Rotceh Aguilar y envió un centro medido al corazón del área. Allí emergió con absoluta autoridad Salomón Rodríguez, quien metió un frentazo seco e inapelable para decretar su doblete de la noche. Un golpe contundente que borró la ventaja que el ‘Papá’ había conseguido en el Cusco y encendió el sueño de los locales de meterse, por primera vez en su historia, entre los cuatro mejores del continente.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.