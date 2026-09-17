Copa Sudamericana
Cienciano vs. Montevideo City EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía ESPN y Disney Plus
Cienciano vs. Montevideo City juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sigue el minuto a minuto y la transmisión por ESPN (Disney Plus Premium y DIRECTV).
NO TE PIERDAS
¿A qué hora juegan Cienciano vs. Montevideo City?
Cienciano vs. Montevideo City se enfrentan este jueves 17 de septiembre por los cuartos de la Copa Sudamericana. El encuentro, que se disputará en el Estadio Centenario, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.