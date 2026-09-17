Copa Sudamericana 

Cienciano vs. Montevideo City EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía ESPN y Disney Plus

Cienciano vs. Montevideo City juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sigue el minuto a minuto y la transmisión por ESPN (Disney Plus Premium y DIRECTV).

Cienciano vs. Montevideo City se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Diseño: Depor)
Cienciano vs. Montevideo City se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Diseño: Depor)
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¿A qué hora juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se enfrentan este jueves 17 de septiembre por los cuartos de la Copa Sudamericana. El encuentro, que se disputará en el Estadio Centenario, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de ESPN, canal disponible en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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Atlético Mineiro, que eliminó a Santos, será el rival del que resulte vencedor en la llave de Cienciano vs. Montevideo City.

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El ganador de esta llave pasará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

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El Estadio Centenario será el escenario principal del partido entre Cienciano vs. Montevideo City.

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Este partido entre Cienciano vs. Montevideo City es válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Cienciano vs. Montevideo City.

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¡Buenos días, lectores de Depor!

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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