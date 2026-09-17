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¡Se acerca al empate! Gol de Salomón Rodríguez puso el 1-0 del Montevideo City Torque vs. Cienciano
¡Se acerca al empate! Gol de Salomón Rodríguez puso el 1-0 del Montevideo City Torque vs. Cienciano
Cerca al final del primer tiempo, el cuadro local aprovechó un desorden defensivo del ‘Papá’ para encontrar el espacio de sacar un remate dentro del área que terminó desviando Ítalo Espinoza para beneficio de los locales.
Salomón Rodríguez marcó el 1-0 del Montevideo City Torque vs. Cienciano. (Video: ESPN)
Cienciano ha recibido un golpazo de agua fría, después de varios minutos en los que parecía que iba a mantener el empate en el Estadio Centenario de Montevideo. Montevideo City Torque encendió su ilusión en la serie tras abrir el marcador en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. La jugada nació de un servicio llovido al corazón del área cusqueña; aunque Santiago Arias intentó disputar y despejar el peligro, el esférico quedó servido en los dominios de Salomón Rodríguez. El artillero charrúa no dudó en sacar un remate franco hacia la portería de Ítalo Espinoza, quien logró rozar la pelota con una respuesta débil que no alcanzó para evitar el 1-0 que mete de lleno al elenco uruguayo en la pelea por la clasificación.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.