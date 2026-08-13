Doblete Neri Bandiera para el 5-1 de Cienciano ante Botafogo. (Video: ESPN)
Doblete Neri Bandiera para el 5-1 de Cienciano ante Botafogo. (Video: ESPN)

cerró la goleada en Cusco tras una gran anotación de , quien recibió un pase perfecto de Alejandro Hohberg. La jugada comenzó con una gran recuperación de Barreto en el mediocampo, quien rápidamente encontró a Hohberg. El volante habilitó de inmediato a Bandiera, que definió para marcar el 5-1 ante Botafogo por la Copa Sudamericana.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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