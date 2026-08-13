Golazo de Marcos Martinich para el 4-0 de Cienciano ante Botafogo. (Video: ESPN)
Golazo de Marcos Martinich para el 4-0 de Cienciano ante Botafogo. (Video: ESPN)

está haciendo un partido histórico en la Copa Sudamericana tras derrotar 4-0 a Botafogo en tan solo 15 minutos y quedar con pie y medio en los cuartos de final del torneo. anotó el 3-0 y consiguió su doblete personal tras una mala salida del portero brasileño, por lo que el delantero del ‘Papá’ solo tuvo que empujar el balón para marcar el tercero. El 4-0 llegó con un disparo desde casi mitad de cancha, donde sacó un espectacular remate para clavar un verdadero golazo y ampliar la ventaja del conjunto cusqueño.

Doblete de matías Succar para el 3-0 de Cienciano vs. Botafogo:

Doblete de Matías Succar para el 3-0 de Cienciano ante Botafogo. (Video: ESPN)
Doblete de Matías Succar para el 3-0 de Cienciano ante Botafogo. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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