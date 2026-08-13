Gol de Neri Bandiera para el 2-0 de Cienciano ante Botafogo. (Video: ESPN)
Gol de Neri Bandiera para el 2-0 de Cienciano ante Botafogo. (Video: ESPN)

busca seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana y esta vez ante Botafogo, ya que en apenas dos minutos, el ‘Papá’ anotó dos goles para ponerse en ventaja en una gran serie en busca de la clasificación a los cuartos de final del torneo. El primer tanto llegó tras un gran centro de Alejandro Hohberg para encontrar a , quien con un gran cabezazo marcó el primero. Luego, en un tiro libre y en una jugada muy confusa, anotó el 2-0, desatando una revisión del VAR por una posible mano, pero finalmente el tanto fue validado.

Gol de Matías Succar para el 1-0 de Cienciano vs. Botafogo:

Gol de Matías Succar para el 1-0 de Cienciano ante Botafogo. (Video: ESPN)
Gol de Matías Succar para el 1-0 de Cienciano ante Botafogo. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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