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¡En solo dos minutos! Goles de Matías Succar y Neri Bandiera para el 2-0 de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana
Cienciano busca seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana y esta vez ante Botafogo, ya que en apenas dos minutos, el ‘Papá’ anotó dos goles para ponerse en ventaja en una gran serie en busca de la clasificación a los cuartos de final del torneo. El primer tanto llegó tras un gran centro de Alejandro Hohberg para encontrar a Matías Succar, quien con un gran cabezazo marcó el primero. Luego, en un tiro libre y en una jugada muy confusa, Neri Bandiera anotó el 2-0, desatando una revisión del VAR por una posible mano, pero finalmente el tanto fue validado.
Gol de Matías Succar para el 1-0 de Cienciano vs. Botafogo:
Gol de Matías Succar para el 1-0 de Cienciano ante Botafogo. (Video: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.