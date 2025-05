Después del cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, se definió que Alianza Lima enfrentará a Gremio en la ronda de play-offs, en la pugna por un lugar en los octavos de final. No será un partido cualquiera, pues los íntimos quieren seguir haciendo historia internacionalmente. Asimismo, tendrá un condimento especial para un futbolista en particular: Hernán Barcos.

El ‘Pirata’ jugó en Gremio durante su paso por el fútbol brasileño, con una estadía que duró entre el 2013 y 2016. Si bien no consiguió levantar algún título, estableció una conexión importante con la torcida y hasta el día de hoy es recordado con cariño, razón por la que se espera que le hagan un recibimiento especial cuando los enfrente vestido de blanquiazul.

En 112 partidos, Barcos marcó con 44 goles con el conjunto de Porto Alegre. Ahora que se confirmó que lo visitará por la Copa Sudamericana, el delantero no dudó en dejar sus impresiones. “Espero que sea un gran juego. Para mí es muy emotivo y especial. Espero un recibimiento normal por parte de la afición del Gremio, a la que tengo mucho cariño y respeto. Ellos siempre me respetaron”, sostuvo en diálogo con Correio do Povo.

Al ser consultado sobre Gremio, el ariete íntimo destacó que, por más que no están en su mejor momento –en el 2021 perdieron la categoría y desde su regreso en el 2023 están buscando volver al máximo nivel–, siempre serán un rival de cuidado. “Gremio es un gran equipo y campeón de copas. Quizás no sea el mejor momento. Pero tiene un gran entrenador y grandes jugadores. Será una fase difícil”, remarcó.

Por último, al referirse a las aspiraciones de Alianza Lima en la competición, Barcos no dudó en afirmar que están preparados para competir de igual a igual con los otros equipos, siempre con el respeto que eso significa. “Vamos a buscar la gloria y esperamos tener la oportunidad de competir”, aseveró.

Según la programación de la CONMEBOL, esta llave está programada para disputarse de la siguiente manera: la ida será en Lima, entre 15 y 17 de julio; mientras que la vuelta será en Porto Alegre, entre el 21 y 24 de julio. En Alianza Lima hay optimismo y esperan llegar en buenas condiciones para esos encuentros, con la misión de seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate por 2-2 Libertad por la Copa Libertadores, Alianza Lima tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a tener actividad dentro de dos semanas, cuando reciba a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el sábado 14 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

