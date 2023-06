Este jueves 8 de junio, Universitario de Deportes visitó a Independiente Santa Fe, en el marco de la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2023. Si bien los ‘merengues’ llegaron motivados y con la oportunidad de escalar hasta el primer lugar del Grupo G (tras el empate entre Goiás vs. Gimnasia), el objetivo no se pudo lograr, luego de ser superados por 2-0 ante la escuadra colombiana. Eso sí, Jorge Fossati, técnico del conjunto ‘merengue’, no solo se mostró descontento por la derrota, sino también por la decisión del árbitro Felipe González, quien expulsó a los 12′ a Nelson Cabanillas. Del mismo modo, aprovechó para revelar el motivo por el que sustituyó a Andy Polo.

“Estuve a 10 metros de la jugada. La pelota sobrepasa a Nelson, que gira y levanta la pierna. Fingió bien el jugador de Santa Fe, pero no entiendo qué parte del reglamento me perdí. Iban 12 minutos y era la primera falta de Cabanillas. Sólo era una sanción por jugada peligrosa. Para mí, no fue más que amarilla”, señaló el estratega uruguayo en rueda de prensa.

Como se recuerda, Cabanillas se llevó la cartulina roja tras una acción ofensiva del cuadro crema, donde el balón quedó suelto en el aire. El defensor intentó ganarle la posición a un atacante colombiano, pero su vehemencia le jugó una mala pasada y terminó golpeándolo en el rostro.

Por otro lado, el experimentado DT reveló el motivo por el que sustituyó a Andy Polo. “Él termina el primer tiempo con dificultades. Tenía un dolor en el pubis, que no apareció hoy, sino que estaba presente desde hace unos días. Él quería seguir, pero tomé la decisión de cambiarlo. No puedo pensar en un sólo partido”, sostuvo.

¿Cuál es el próximo reto de Universitario en la Copa Sudamericana?

Tras el encuentro ante Independiente Santa Fe, Universitario recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata el próximo miércoles 28 de junio desde las 9:00 de la noche (hora peruana), con la posibilidad de definir su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana o, en su defecto, a la ronda de repechaje con alguno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los ‘cremas’ parten con cierta superioridad por su localía, pero no pueden confiarse luego de la derrota que padecieron ante Independiente Santa Fe (2-0) en la penúltima jornada.

Recordemos que en el duelo de ida entre ambos equipos, la ‘U’ se quedó con la victoria en la primera jornada del Grupo G gracias al solitario tanto de Alexander Succar. Aquel partido se jugó el pasado 5 de abril en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por lo que más de dos meses después deberán emular dicho resultado.





