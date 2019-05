¿Cómo juega la Universidad Católica de Ecuador, rival de Melgar en la Sudamericana?

Melgar ya sabe lo que es hacer historia este año. De la mano de Jorge Pautasso eliminaron a la Universidad de Chile y a Caracas en la primera y segunda fase de la Copa Libertadores, respectivamente. Así garantizaron su pase a grupos, donde contra San Lorenzo, Palmeiras y Junior no alcanzó para llegar a octavos. Eso sí, se llevaron el premio al esfuerzo y seguirán en un torneo continental: la Copa Sudamericana.

Ante todo pronóstico, dejaron fuera al Junior de Barranquilla, último campeón colombiano, y jugarán los dieciseisavos de final ante la Universidad Católica de Ecuador, un cuadro al que no se le puede mirar de reojo. Aunque no sea el ‘cuco’, el equipo de Quito llegará recontra motivado, después de eliminar a un conocido de la casa: el Colo Colo de Mario Salas.

Y el torneo internacional no es el único en el que les va bien. En la Serie A de Ecuador son primeros después de 13 fechas, en las que han sumado 28 puntos con nueve victorias, un empate y tres derrotas. Han ganado sus últimos cinco partidos habiendo recibido solo un tanto ¿Qué es lo que hace tan bien el cuadro dirigido por Santiago Escobar?

Maneja los tiempos

Llegó en el 2010 y desde entonces no se ha movido de Quito. Facundo Martínez ya es un referente para la Universidad Católica. Fue campeón de la Primera B en el 2012 y ahora, con la cinta de capitán, es el encargado de manejar los hilos en la cancha.

Como cerebro del equipo capitalino, el argentino que lleva la ‘10’ en la espalda marca la pauta de lo que el entrenador quiere en el campo. Su equipo gusta tener la pelota en el primer tercio de la cancha y después aprovechar la velocidad de sus atacantes a través de un juego directo.

El capitán de los ecuatorianos: Facundo Martínez. El capitán de los ecuatorianos: Facundo Martínez.

Asimismo, el hecho de que gran parte de sus goles hayan sido dentro del área (22 de 23) habla muy bien de sus delanteros centro: el paraguayo Luis Antonio Amarilla y el argentino Bruno Vides, quienes tienen nueve y siete goles respectivamente.

Pero más allá de la efectividad en ataque, el cuadro de Quito necesita mucho de sus extremos, quienes normalmente son Jeison Chalá y Gustavo Cortez, dos hombres rápidos que caracterizan la velocidad que busca imponer el cuadro ecuatoriano cuando está en ataque.

Defensa sólida

Muchas teorías hablan de que un equipo campeón se conecta de atrás hacia adelante. En la Católica parecen tenerlo claro porque saben que, para ganar, hay que mantener el arco en cero. El puntero del torneo ecuatoriano es el tercero con menos tantos recibidos en su país y no ha recibido goles en cinco de los 13 encuentros disputados.

Además, solo recibió más de un gol en un partido en todo el año: ante Independiente del Valle cuando perdió por 2-1. Eso, sin duda, habla muy bien del trabajo realizado por la zaga comandada por Luis Fernando León y Luis Segovia.

El resumen de la lleve entre Colo Colo y la Universidad Católica.

Dicho esto, Melgar no podrá dormirse en sus laureles si quiere acceder a la siguiente ronda del torneo continental. Quizás no le tocaron ni Corinthians ni Fluminense, pero para seguir adelante tendrá una tarea dificilísima que tendrá que empezará en condición de visita. Si ya pudieron con Junior en Colombia, no hay nada de lo que puedan temer.

► Selección Peruana: estamos a un mes del debut en la Copa América de Brasil 2019 [INFOGRAFÍA]



► Carlos Lobatón: “Todavía tengo sangre por las venas para jugar la Copa América"



► Selección Peruana: Beto Da Silva, Anderson Santamaría y Edison Flores entrenan en la Videna [VIDEO]



► Hincha de Cruz Azul le pide a Yoshimar Yotún que "se rompa la madre" y así respondió | VIDEO