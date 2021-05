Esta vez en Lima. Melgar enfrentará a Metropolitanos FC para el duelo de vuelta en la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021. Los rojinegros están muy cerca de conseguir la clasificación a los octavos de final, pero para ello deberá asegurar el marcador a su favor. Mientras que el cuadro venezolano se despide del certamen.

Melgar y Metropolitanos FC se volverán a enfrentar el próximo jueves 27 de mayo desde las 7:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate. La transmisión del partido estará a cargo de DirecTV Sports y también se podrá ver en su plataforma de streaming de DIRECTV GO. Las incidencias y el minuto a minuto lo encontrarás en Depor.

Melgar vs. Metropolitanos FC: horarios del mundo

Perú, México, Colombia, Ecuador – 7:30 p.m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (28 de mayo)

Melgar ha tenido problemas para recuperar su hegemonía en el certamen internacional, luego de tres partidos consecutivos sin perder. Pese a ello, ha peleado por mantenerse primero en la tabla de posiciones del Grupo D y así conseguir su pase a los octavos de final.

Pese a lo duro del reto, que es jugar dos partidos por semana, el elenco de Arequipa quiere seguir con vida en la Sudamericana. Cabe recordar que en el torneo local, los rojinegros no han sumado la cantidad de puntos que esperaba, ya que a la fecha se mantienen últimos en la primera fase de la Liga 1.

Por su parte, Metropolitanos FC tiene claro que no dejará escapar la oportunidad de sumar puntos, aunque no consiga una clasificación. Si bien tuvieron una importante victoria frente a Aucas FC en la tercera jornada de la fase de grupos, esto no le alcanzó para escalar en la tabla, ya que solo el primer lugar del grupo pasa a los octavos.

En el plano local, el cuadro venezolano se ubica en el sexto lugar del Grupo C, luego de disputar tres partidos de cinco en el campeonato ‘llanero’. De momento, ha sumado una victoria y tres derrotas.





