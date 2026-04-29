Este martes 29 de abril desde las 7:30 p.m. (horario peruano), Cienciano vs. Atlético Mineiro chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DIRECTV, además de la versión por internet a través de DGO. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el estadio será escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Cienciano se enfrenta a Atlético Mineiro por Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
Cienciano se enfrenta a Atlético Mineiro por Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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