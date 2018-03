Pedro Troglio: "Es cómico pensar que soy el espía de Boca Juniors"

Pedro Troglio respondió a la publicación del diario Olé que lo señaló como el espía de Boca Juniors. El técnico de Universitario de Deportes dijo que no hace falta que él le diga a Guillermo Barros Schelotto cómo juega Alianza Lima.

"Es muy cómico, Guillermo (Barros Schelotto) es muy amigo mío y me llama y me pregunta cómo juega Alianza Lima. En el actualidad, con todos los videos y partidos para mirar, no hace falta que yo le diga cómo juegan", afirmó en RPP.

Alianza Lima vs. Boca Juniors: Pedro Troglio ¿el espía de los Xeneizes?



El DT también habló del equipo y del triunfo ante Comerciantes Unidos. "Sabía lo que podía pasar al quedarme esta temporada. Igual decidí seguir pues estaba claro que iban a ir apareciendo chicos para el equipo. Brayan Velarde es una sorpresa grandísima, un jugador fantástico. De a pocos nosotros vamos a ir encontrando más jugadores, vamos a ir edificando más victorias", afirmó.

"Nosotros tenemos muy claro la manera de jugar y cómo jugamos. El equipo entiende bien lo que creo que es mejor para nosotros hoy", agregó.

Pedro Troglio dijo que si los resultados lo acompañan a soportar este 2018, Universitario de Deportes tendrá la posibilidad de tener en el plantel a 6 o 7 chicos consolidados.

¿Universitario de Deportes ha renunciado al título del Torneo de Verano? Pedro Troglio respondió. (Francisco Neyra / Universitario)

