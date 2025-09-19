Alianza Lima y U. de Chile empataron sin goles por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: GEC)
  La reacción de la prensa chilena tras el empate entre Alianza Lima y la U. de Chile en Matute. (Imagen: Captura)
no pudo imponerse en casa ante la , por la ida de los cuartos de final de la . En un encuentro donde ambos equipos tuvieron pasajes de superioridad, la llave quedó abierta para definirse el próximo jueves 25 de septiembre en Coquimbo –a puertas cerradas por la sanción de la CONMEBOL–. En Chile, la prensa de dicho país valoró este 0-0 como un mal resultado para los dirigidos por Gustavo Álvarez, sobre todo por haber jugado más de media hora con un futbolista de más por la expulsión de Carlos Zambrano. Veremos qué sucede en unos días, donde solo uno pasará a las semifinales y enfrentará al ganador del cruce entre Lanús y Fluminense.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

