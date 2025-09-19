Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
“U. de Chile perdonó a Alianza Lima”: la reacción de la prensa chilena al 0-0 por la Copa Sudamericana
“U. de Chile perdonó a Alianza Lima”: la reacción de la prensa chilena al 0-0 por la Copa Sudamericana
La prensa chilena reaccionó al empate sin goles en Matute. Ahora Alianza Lima deberá buscar la clasificación en Coquimbo, donde U. de Chile hará de local a puertas cerradas por la sanción de la CONMEBOL.
Alianza Lima y U. de Chile empataron sin goles por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: GEC)
Alianza Lima y U. de Chile empataron sin goles por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: GEC)
1 / 11
Alianza Lima y U. de Chile empataron sin goles por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: GEC)
2 / 11
La reacción de la prensa chilena tras el empate entre Alianza Lima y la U. de Chile en Matute. (Imagen: Captura)
3 / 11
La reacción de la prensa chilena tras el empate entre Alianza Lima y la U. de Chile en Matute. (Imagen: Captura)
4 / 11
La reacción de la prensa chilena tras el empate entre Alianza Lima y la U. de Chile en Matute. (Imagen: Captura)
5 / 11
La reacción de la prensa chilena tras el empate entre Alianza Lima y la U. de Chile en Matute. (Imagen: Captura)
6 / 11
La reacción de la prensa chilena tras el empate entre Alianza Lima y la U. de Chile en Matute. (Imagen: Captura)
7 / 11
La reacción de la prensa chilena tras el empate entre Alianza Lima y la U. de Chile en Matute. (Imagen: Captura)
8 / 11
La reacción de la prensa chilena tras el empate entre Alianza Lima y la U. de Chile en Matute. (Imagen: Captura)
9 / 11
La reacción de la prensa chilena tras el empate entre Alianza Lima y la U. de Chile en Matute. (Imagen: Captura)
10 / 11
La reacción de la prensa chilena tras el empate entre Alianza Lima y la U. de Chile en Matute. (Imagen: Captura)
11 / 11
La reacción de la prensa chilena tras el empate entre Alianza Lima y la U. de Chile en Matute. (Imagen: Captura)
Alianza Lima no pudo imponerse en casa ante la Universidad de Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En un encuentro donde ambos equipos tuvieron pasajes de superioridad, la llave quedó abierta para definirse el próximo jueves 25 de septiembre en Coquimbo –a puertas cerradas por la sanción de la CONMEBOL–. En Chile, la prensa de dicho país valoró este 0-0 como un mal resultado para los dirigidos por Gustavo Álvarez, sobre todo por haber jugado más de media hora con un futbolista de más por la expulsión de Carlos Zambrano. Veremos qué sucede en unos días, donde solo uno pasará a las semifinales y enfrentará al ganador del cruce entre Lanús y Fluminense.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.