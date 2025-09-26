Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Celebran en Chile: la reacción de la prensa internacional a la eliminación de Alianza Lima [FOTOS]
Alianza Lima no pudo conseguir el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana, luego de caer por 2-1 a manos de la U. de Chile. Repasa la reacción de la prensa internacional a lo sucedido en Coquimbo.
Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)
Después de un largo recorrido a nivel internacional durante la temporada 2025, Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025, cayendo por 2-1 ante la Universidad de Chile en los cuartos de final, desechando así la gran posibilidad de meterse en las semifinales y enfrentará a Lanús. El equipo de Néstor Gorosito no tuvo su mejor presentación, y por más que intentaron corregir los errores del primer tiempo en la etapa complementaria, fue demasiado tarde y los ‘Azules’ supieron golpear oportunamente para llevarse el boleto a las ‘semis’. La prensa internacional, sobre todo la chilena, destacó este hecho y valoró la superioridad de los pupilos de Gustavo Álvarez para hacerse fuertes en Coquimbo y conseguir la clasificación.