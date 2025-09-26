Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)
Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)
depor

Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)

  • Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)
    1 / 10

    Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)

  • Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)
    2 / 10

    Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)

  • Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)
    3 / 10

    Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)

  • Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)
    4 / 10

    Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)

  • Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)
    5 / 10

    Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)

  • Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)
    6 / 10

    Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)

  • Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)
    7 / 10

    Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)

  • Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)
    8 / 10

    Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)

  • Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)
    9 / 10

    Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)

  • Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)
    10 / 10

    Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Captura)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Después de un largo recorrido a nivel internacional durante la temporada 2025, quedó eliminado de la , cayendo por 2-1 ante la en los cuartos de final, desechando así la gran posibilidad de meterse en las semifinales y enfrentará a Lanús. El equipo de Néstor Gorosito no tuvo su mejor presentación, y por más que intentaron corregir los errores del primer tiempo en la etapa complementaria, fue demasiado tarde y los ‘Azules’ supieron golpear oportunamente para llevarse el boleto a las ‘semis’. La prensa internacional, sobre todo la chilena, destacó este hecho y valoró la superioridad de los pupilos de Gustavo Álvarez para hacerse fuertes en Coquimbo y conseguir la clasificación.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS