Sport Rosario vs. Atlético Cerro chocan este miércoles por partido de vuelta por la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará en el estadio Luis Tróccoli de Montevideo, a partir de las 5:15 p.m. (hora peruana) y será transmitido en FOX SPORTS 3. Con nuevo técnico, el cuadro rosarino buscará la clasificación a la siguiente etapa del torneo internacional.



En el cotejo de ida, Sport Rosario igualó 0 a 0 con Cerro. Desde aquella noche que se jugó en el Rosas Pampa ha corrido mucha agua bajo el puente. Pablo Abraham ya no sigue en el banco del cuadro 'Canalla'. Su reemplazante es Fernando Nogara, quien se estrenará como DT de los huaracinos en Montevideo.

Sport Rosario viajó en tres grupos a Uruguay para enfrentar a Cerro por la Copa Sudamericana 2018

Tras igualar 1-1 con Alianza Lima, el plantel de Sport Rosario alistó maleta y emprendió viaje a la capital uruguaya. Aunque lo hizo en tres grupos y con varias escalas de por medio. Solo ruegan que las escalas y las horas sin descanso no les afecte a la hora del partido.

Sport Rosario vs. Cerro: apuestas

Casa de apuestas Atlético Cerro Empate Sport Rosario Te apuesto 1,30 3,60 7,50 Bet365 1,36 4,20 11,00 Inkabet 1,36 4,20 9,00 Betsson 1,34 4,20 8,55

El once no presentará mayores variantes con respecto al once que igualó con Alianza Lima. Entre ellos estará Christofer Gonzales y Tulio Etchemaite.

En cambio, Atlético Cerro tendrá una importante baja para el duelo contra el Sport Rosario, ya que el delantero Héctor "Romario" Acuña experimentó una lesión muscular que lo marginó de los entrenamientos y del encuentro.

Cerro viene de caer 3-2 por el torneo Apertura uruguayo ante Boston River. Los de Correa apostarán a la potencia ofensiva de Santiago Ciganda y la seguridad de Jonathan Irrazábal bajo los tres palos.



Sport Rosario vs. Atlético Cerro: alineaciones probables.

Cerro: Jonathan Irrazábal - Brian Pinheiro, Darwin Torres, Juan Izquierdo, Leandro Zazpe - Christian Núñez, Matías Duffard, Agustín Santana, Felipe Klein - Aníbal Hernandez, Santiago Ciganda. DT: Fernando Correa.



Sport Rosario: Salomón Libman; Rolando Andía, Carlos Beltrán, José Cánova, Farih Jasaui, Christian Adrianzén; Paulo Goyoneche, Carlos Uribe, Raúl Tito, Christofer Gonzales, Tulio Etchemaite. DT: Fernando Nogara



Árbitro: Eber Aquino (Paraguay)

Estadio: Luis Tróccoli

Hora: 5:15 p.m.