Claudio Vivas y la apuesta que realizó si Sporting Cristal llega a semifinales de la Copa Sudamericana [VIDEO]

Claudio Vivas quiere seguir sumando buenos resultados y mostrando buen fútbol en la Copa Sudamericana. El entrenador buscará mantener el nivel que Sporting Cristal mostró ante Unión Española y trasladar ese buen desempeño al torneo local.

En una entrevista con Fox Sports Radio Perú hasta se animó a apostar si el equipo llega a semifinales. El conductor Peter Arévalo le dijo al DT que veía a Sporting Cristal en esas instancias y Claudio Vivas respondió: "Pago la cena para la mesa si llegamos a semifinales".

Sporting Cristal y los goles en Matute. (América TV)

Al margen de la apuesta el entrenador de Sporting Cristal dijo que el club tiene un gran desafío: "El desafío que tenemos es seguir en este camino, no podemos seguir dependiendo de una individualidad o de un solo partido, necesitamos más partidos como estos".

"La llave no estaba cerrada (a pesar del triunfo en Chile). El fútbol tiene muchas variantes. Con la llave estaba tranquilo pero no estaba relajado. Le dije a mis jugadores que había que terminar todo con muy buena imagen y no pidiendo la hora", señaló.

El técnico de Sporting Cristal dijo que no tiene preferencias al elegir (entre Palestino y Zulia que juegan hoy) un rival para la siguiente fase de la Copa Sudamericana pero si ve a un equipo como favorito: "Me parece que Palestino es mucho más equipo, pero no estoy para elegir".

LA PROMESA DE CLAUDIO VIVAS AL PANEL #FOXSportsPeru | @arevalosport12 afirmó que Sporting Cristal va a llegar a semifinales de la CONMEBOL Sudamericana y el DT se comprometió a pagar una cena si eso se cumple. pic.twitter.com/JYGWRIMVed — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 29 de mayo de 2019

