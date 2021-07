Su paso por la Copa América con la Selección Peruana no fue en vano. Jhilmar Lora se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes en Sporting Cristal, especialmente porque en situaciones de alta presión, está presto y listo para responder como amerite la situación, tal y como sucedió contra Arsenal de Sarandí.

Luego de perder una oportunidad de pelota parada para los rimenses, el balón termina en los pies del rival, listos para emprender el contragolpe y así buscar el segundo tanto (iban 1-0 en el Julio Humberto Grondona); sin embargo, no contaban con que estuviera Jhilmar Lora presto para cortar la jugada.

Aquella intervención oportuna evitó que Alejandro Duarte tuviera que enfrentar a tres atacantes que buscaban ampliar el marcador a toda costa. Eso sí, el lateral derecho rimense hizo un despeje limpio, por lo que evitó que le sacaran una tarjeta amarilla, que lo hubiera condicionado para el resto del partido.

Luego, sobre el final del cotejo, vuelve a aparecer Lora, esta vez, para lanzar un centro al área que rebota en uno de los defensas de Arsenal de Sarandí, permitiendo así que Christofer Gonzales genere un golazo de ‘chalaca’ y ponga el 1-1 para la clasificación a cuartos de final de la Sudamericana.

Su paso por la Selección Peruana fue aplaudida, especialmente por Roberto Mosquera. “Lo puso cuando tenía que ponerlo. Él se va de aquí [Sporting Cristal] y entra al mundo de Ricardo Gareca. Él lo debe conocer porque una cosa es verlo por TV y otra que trabajen juntos”, sostuvo el DT, luego de ver al defensa en el choque contra Brasil, por la semifinal de la Copa América.

Precisamente, sobre ese partido, agregó que “a los 20 años, no todos jugamos una Copa América. A mí también me tocó y es una experiencia maravillosa. Me gusta que haya mandado un mensaje importante ante Brasil. Si puedes jugar ante ellos, ya estás para la alta competencia. Él sabe que tiene que seguir el planteamiento del profesor”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.