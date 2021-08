Sporting Cristal perdió el duelo de ida contra Peñarol, por 3-1 en el Estadio Nacional. Ahora, el cierre de la llave se llevará a cabo en Montevideo la próxima semana, tiempo que le da a Roberto Mosquera la posibilidad de analizar qué cambios aplicar para así remontar y quedarse con el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana, en un duelo en donde se empiezan a soñar más con las matemáticas que otra cosa.

Con la diferencia de goles que tienen en contra, los rimenses deberán apostar por una victoria por goleada. Es decir, tendrían que ganar por 3-0 en el Estadio Campeón del Siglo para así asegurar su pase a la siguiente ronda. Esto, porque al juntar los marcadores de ambos duelos se tendría una diferencia general de 4-3.

Esos tres tantos serían tres de visita y uno de local (el gol marcado por Omar Merlo), superando así a los que sumaron los ‘Carboneros’ en el Nacional. Sin embargo, en caso se termine el partido con un 3-1 en Montevideo, ambas delegaciones definirían su clasificación por tanda de penales.

Solo con esos dos resultados (3-0 o 3-1) se podría tener chances de pasar a las semifinales de la presente edición de la Copa Sudamericana. No obstante, para conseguir estos posibles escenarios, será preciso que Roberto Mosquera analice qué cambios podría realizar en su esquema de juego, en 90 minutos restantes que tienen que dar una vuelta de 180 grados en Montevideo, y con público local.

Palabra del técnico

Asimismo, el estratega de Sporting Cristal sabe que el resto por conseguir la llave hacia las semifinales no será sencillo, pero considera que aún hay chances de lograr la hazaña. “Así como ellos han ganado nosotros también podemos ganar, el fútbol es muy cambiante, no hay nada escrito. Estamos dolidos pero no estamos con la moral baja”, indicó tras el duelo, a la espera de lavar la cara del conjunto cervecero ante el equipo charrúa.

“Lo difícil es a un equipo que te está ganando 2-0 crearle tres posibilidades de gol como las que tuvimos, no las metimos pero de repente las podemos meter allá. No vamos a bajar los brazos, tenemos que luchar hasta que tengamos posibilidades”, agregó Mosquera en la conferencia de prensa.





