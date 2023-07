Sporting Cristal recibirá esta noche a Emelec, por el duelo de ida de los play-off de la Copa Sudamericana 2023. El elenco de Tiago Nunes quiere asegurar un resultado positivo en el Estadio Nacional, para no tener que pasar apuros en Ecuador. No obstante, los dirigidos por Hernán Torres no están dispuestos a ceder terreno y pelearán por ser los primeros en abrir el marcador. Conoce todos los detalles de este cotejo aquí.

El partido de Sporting Cristal y Emelec se llevará a cabo este miércoles 12 de julio desde las 7:00 p.m. en el coloso de José Díaz. La transmisión estará a cargo de ESPN y también por su plataforma de streaming STAR+. Las incidencias y el minuto a minuto lo podrás encontrar en Depor.

Sporting Cristal vs. Emelec: así llegan los equipos

Sporting Cristal llega a este compromiso, luego de un empate sin goles contra Alianza Lima. Si bien el planteamiento que mostró el equipo en el estadio Alejandro Villanueva le permitió hallar espacios para tentar el gol, esto no llegó a pasar. Pese a esto, no se puede dejar de lado la racha invicta que mantiene el club, pues en 15 partidos (entre la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores) los rimenses no han perdido.

Otro punto anímico a favor es la llegada del lateral Nicolás Pasquini, que rápidamente se incorporó a los trabajos del plantel desde el domingo y ha manifestado su entusiasmo por aportar al equipo. “Sé que es un club grande, que siempre está peleando los primeros puestos, que juega copas internacionales; me tocó enfrentarlo en Sudamericana”, sostuvo.

En el caso de Emelec, el plantel se ha venido preparando sin pausa, desde su último partido por la fase de grupos de la Sudamericana. El ‘Bombillo’ clasificó a esta instancia, luego de quedar en segundo lugar del grupo B al ganar por 2-1 a Danubio. Curiosamente, este cotejo lo jugó10 días después de que la primera parte del campeonato ecuatoriano culmine.

Ahora, para el choque por los play-off, el elenco de Hernán Torres ha tenido casi dos semanas para prepararlo, ya que el campeonato en Ecuador arranca nuevamente la primera semana de agosto. Si bien puede parecer mucho tiempo sin jugar, los equipos ecuatorianos han demostrado -en mas de una oportunidad- su nivel y rendimiento en el campo, por lo que no vale confiarse. Es por ello que los pronósticos para el Sporting Cristal vs. Emelec es reservado.





