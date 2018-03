Sporting Cristal vs. Lanús: Mario Salas le dice a su plantel "entiendan que es factible hacer dos goles"

Contento y preocupado. Así se encuentra Mario Salas a pocos días del Sporting Cristal vs. Lanús por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana 2018. Por un lado, el entrenador celeste está feliz por la forma como está jugando su equipo y por otro preocupado porque ante los argentinos estará ante una verdadera prueba de estrategia. Él mismo lo explicó.

El entrenador de Sporting Cristal señaló que "terminamos la semana haciendo un buen partido ante un rival que nos continúa pisando los talones. Se ganó como se tenía que ganar: con el equipo manteniendo la forma de jugar, eso que nos identifica, pero ahora nos alistamos para un partido distintito, con otras reglas, con la desventaja de tener dos goles en contra y el cambi táctico y estratégico que esto genera", indicó.

Sporting Cristal vs. Lanús: granates llegaron a Lima para la revancha de Copa Sudamericana



Mario Salas dijo que a pesar de lo bien que viene jugando su equipo, en esta clase de partidos "depende mucho la concentración para sacarlos adelante". El entrenador explicó que la tarea difícil es tener el poderío ofensivo necesario para marcar los dos goles para igualar la serie y al mismo tiempo evitar que les anoten. "Un buen juego es saber manejar situaciones que se nos presenten defensivamente y asumir riesgos en ofensiva y aprovecharlos".

Y agregó: "Ellos saben lo que nosotros necesitamos y también van a hacer un planeamiento estratégico que tenemos que superar. Es un partido desafiante, táctico y de mucha concentración el que tenemos este miércoles. Los mayores tienen que hacerle entender al plantel que es factible hacer dos goles".

Sobre la ausencia de Lautaro Acosta por lesión, el entrenador de Sporting Cristal indicó que "Si no está él, quien lo reemplace tiene el mismo nivel y tenemos que estar atentos a lo que haga. No se trata de un trabajao solo de (Johan) Madrid, sino de todo el equipo para cortar los espacios y no dejarlo jugar".

► Sporting Cristal vs. Lanús: conoce a los pequeños hinchas peruanos del cuadro granate



► Sporting Cristal vs. Lanús: ¿cuándo y a qué hora se juega el partido de vuelta por la Copa Sudamericana?



► Sporting Cristal: Lanús anunció su convocatoria para el encuentro en el Nacional



► Fernando Pacheco: el jugador que se mudó a las 12 años a La Florida y ahora es promesa de Sporting Cristal

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO



Pablo Bengoechea: "Estamos en deuda con nuestra gente"