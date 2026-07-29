vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los play-offs de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 29 de julio desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Brasil) y tendrá lugar en el Estadio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista, Brasil).

Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026 vía DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026 vía DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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