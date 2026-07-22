vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la ida de los play-offs de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 22 de julio desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

Por la Copa Sudamericana 2026, Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan por la ida de los play-offs. (Video: Sporting Cristal)
Por la Copa Sudamericana 2026, Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan por la ida de los play-offs. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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