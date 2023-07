Sporting Cristal perdió este miércoles el invicto de 15 partidos sin conocer la derrota. Al mando de Tiago Nunes, la escuadra rimense cayó 1-0 ante Emelec, en el marco de la ida de los play offs de la Copa Sudamericana 2023. El club celeste tuvo la posesión del balón durante casi todo el encuentro, pero un error defensivo le costó muy caro. Así, pues, el elenco nacional viajará a Guayaquil con la difícil tarea de revertir el marcador ante un complicado equipo como el ‘Bombillo’. Eso sí, el DT brasileño mantiene las esperanzas en sus dirigidos y aseguró que están capacitados para remontar la serie.

“Normalmente las evaluaciones se hacen en base al resultado final, estoy de acuerdo que tal vez nos ha faltado hacerle un poco más de daño a Emelec. Tuvimos 70 por ciento de posesión de balón, para mí hemos hecho un partido, en temas de control de la pelota, muy bueno y hemos enfrentado a un equipo que desde el principio demostró que quería no perder o perder por 1-0 y sacó un resultado mejor al que esperaba”, mencionó el estratega brasileño en rueda de prensa.

Eso sí, Tiago Nunes señaló que el equipo celeste necesitó más precisión en el último toque. “Faltó ser más finos en el último tercio, un poco más rápidos pero no veo una actuación tan fea. Hay un mérito del equipo rival que supo cerrar espacios, sacar nuestra paciencia y acelerar a nuestro equipo. Nos tocó jugar contra un equipo tradicional, me parece que la serie está abierta. Este equipo ya dio pruebas que puede remontar resultados, hay mucho que hacer todavía, el resultado no fue justo pero el fútbol es así”, sostuvo.

Consultado por el rival, el DT rimense se mostró sorprendido por el planteamiento del ‘Bombillo’, asegurando que no esperaban un juego muy defensivo. “Me sorprende que un equipo del tamaño de Emelec juegue tan replegado como lo hizo hoy. Imagino que de local va a salir más a jugar, no va a estar tan atrás como hoy aunque también fue nuestro equipo el que lo metió atrás. Me parece que va a ser un partido de ida y vuelta, que los dos equipos van a generar chance y mis jugadores tienen la capacidad de hacer un gran partido y conseguir la remontada y la clasificación”, aseveró.

Finalmente, Nunes habló sobre el gol de José Cevallos, el cual calificó de injusto por cómo iba el trámite del partido. “Parte de una pelota parada, tuvimos alguna dificultad en la segunda pelota, una situación que usualmente no nos ocurre, fue un gol de otro partido. Fue un poco fuera del contexto normal, es difícil hablar de justicia y fútbol pero creo que hicimos lo suficiente para generar situaciones y no perder. Ahora nos toca mantener nuestro ritmo de entrenamiento y principalmente nuestra mentalidad. Este equipo ya rompió algunas malas rachas”, sentenció.

Sporting Cristal vs. Emelec: así será el duelo de revancha

Tras el duelo entre Sporting Cristal y Emelec en el Estadio Nacional por el duelo de ida por los Play Offs de los octavos de final de la Copa Sudamericana, ambos buscarán alcanzar la clasificación para medir fuerzas con Defensa y Justicia de Argentina en la siguiente ronda de la competencia.

El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de julio desde las 7:30 de la noche (hora peruana) en el estadio George Capwell. La transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports, Star Plus y Fútbol Libre para todos los países de América Latina.

Cabe destacar que Sporting Cristal quedó en el tercer lugar de su serie en la Copa Libertadores -por detrás de Fluminense y River Plate-, mientras que Emelec no pudo pasar del segundo lugar en su grupo de Sudamericana, ecuación que ocasionó que ambos elencos midan fuerzas en los Play Offs en búsqueda de la otra mitad de la gloria.





