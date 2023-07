No cabe duda que el buen presente de Sporting Cristal se debe a su director técnico, Tiago Nunes. Y es que el brasileño pudo armar un plantel que no solo compite en la Liga 1 Betsson, sino también en torneos internacionales, como la Copa Libertadores. Si bien los rimenses no pudieron alcanzar la clasificación a la siguiente etapa del certamen continental, pudo conseguir su boleto a los play offs de los octavos de final de Sudamericana, donde se medirá ante nada menos que Emelec. Eso sí, en la previa del cotejo ante Alianza Lima, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2023, el DT celeste declaró ante los medios y habló sobre su compromiso con el club. Asimismo, habló sobre Ignácio Da Silva y su continuidad en el elenco del Rímac.

“El pueblo peruano me ha recibido bien, no hay nada igual como la cocina peruana, es parecido el sentimiento por el fútbol como en Brasil, estoy aprendiendo y disfrutando, y alcanzando los objetivos que me propuse”, fueron las primeras palabras del DT rimense sobre su recibimiento en el país, en una entrevista con Movistar Deportes.

Del mismo modo, Tiago Nunes se refirió al jugador peruano: “Históricamente el jugador peruano tiene buen pie y buena técnica, y tiene algo fundamental que es el control del balón, es natural para el jugador peruano. Hay otras cosas por desarrollar, sobre todo la parte competitiva”.

El estratega celeste también reveló su conversación con Paulo Autori, previo a su llegada al elenco del Rímac. “Conversé con Paulo Autuori también al respecto. Estoy enfrentándome a DT’s de diferentes países aquí. Acá hay identidad en los equipos grandes como Cristal”, aseguró.

Consultado sobre el encuentro ante Emelec, Nunes señaló que confía en la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. “Nos toca jugar contra Emelec por la Sudamericana. Pero podemos pasar porque tenemos la confianza (ganada tras los partidos de CL), pero va a ser duro, durísimo”, aseveró.

En otro pasaje de la entrevista, el técnico de Sporting Cristal llenó de elogios a Joao Grimaldo, asegurando que el atacante representa “el talento en su esencia”. “Su talento es natural. Elegir mejor es su principal desafío. Luego de siete meses de convivencia estoy teniendo más acceso con otros jugadores y con él”, mencionó.

Sobre la continuidad de Ignácio Da Silva

Ignácio Da Silva es uno de los jugadores que destaca en el esquema de Tiago Nunes. En relación a ello, el estratega brasileño se encargó de comentar cómo se contactó con él y pudo convencerlo de firmar por Sporting Cristal. “Necesitábamos a un central alto, rápido y evaluamos muchos nombres. Yo ya conocía a Ignacio y justo terminaba su contrato con Bahía. Nosotros le demostramos que en Cristal podría tener vitrina en el plano sudamericano. Es la primera Copa Libertadores que juega”, reveló.

No obstante, el técnico celeste también fue consultado sobre si el defensor brasileño de 26 años continuará en La Florida, pero su respuesta fue tajante. “Esa pregunta no pertenece a mi”, sentenció.





