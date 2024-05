Toda la información. César Vallejo y Always Ready tienen pactado un compromiso para este miércoles 15 de mayo del 2024, a partir de las 9:00 p.m. en el estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha 5 de la fase de grupos en la Copa Sudamericana. La escuadra de Guillermo Salas saldrá con todo para sumar su primera victoria en esta edición del certamen, mientras que el elenco boliviano peleará por mantenerse en la parte alta de la serie y, claro, así colocarse en zona de clasificación a los octavos de final.

Los trujillanos llegan a este compromiso, luego de un empate (1-1) con Los Chankas. Si bien no fue el resultado esperado, los de ‘Chicho’ pasaron rápido la página, ya que deben despedirse con la frente en alto de la competencia internacional y de su gente, la cual espera tener una gran semana, ganándole no solo a los altiplánicos, sino también a Carlos A. Mannucci en el clásico de la ciudad.

Con relación a la Copa Sudamericana, César Vallejo acumulan cuatro derrotas en lo que va de la fase de grupos, con dos tres a favor y 12 en contra. Aunque no son los mejores resultados y ya están eliminados de la competencia, los ‘Poetas’ quieren despedirse con dignidad del campeonato, por lo que irán con todo ante Always Ready.

Por su parte, los bolivianos se ubican en el primer lugar de la tabla del Grupo A con 10 puntos, tras ganarle a todos sus rivales, en condición de local, y empatar 1-1 con Defensa y Justicia en la única visita que ha tenido a lo largo de la presente temporada del certamen continental.

Es preciso señalar que César Vallejo y Always Ready ya han jugado entre sí en la Copa Sudamericana, dejando el resultado favorable a los bolivianos por 2-0. En ese sentido, los de Guillermo Salas buscarán cobrarse revancha, aunque deberán tomar sus precauciones para no pasarla mal.

Además, el ‘Poeta’ llega de ser goleado por 5-1 ante Independiente de Medellín, por lo que espera lavarse la cara en su última presentación internacional del año, siendo -seguramente- acompañado por us incondicional hinchada que se dará cita al coloso del norte del país.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Always Ready?

El partido entre César Vallejo vs. Always Ready está programado para este miércoles 15 de mayo desde las 9:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del jueves.

¿En qué canal ver César Vallejo vs. Always Ready?

El partido entre César Vallejo vs. Always Ready se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de DSports y de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





