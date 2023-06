El último jueves, Universitario de Deportes visitó a Santa Fe por Copa Sudamericana. Si bien los cremas iniciaron de gran manera el encuentro -teniendo el dominio de las acciones-, la expulsión de Nelson Cabanillas (12 minutos del primer tiempo) ocasionó que la misión de sumar en El Campín se vuelva muy complicada de lograr. Aldo Corzo fue uno de los jugadores que habló luego del encuentro, lamentando el resultado obtenido, indicando que la historia pudo ser distinta si es que su compañero no veía la tarjeta roja.

“Santa Fe fue un equipo duro, pero la verdad que me hubiese gustado jugar once contra once, porque iba a ser otro partido. Está todo apretado, aún depende de nosotros y en Lima se definirá”, sostuvo el jugador del combinado merengue en diálogo con los medios de prensa tras el partido.

Aldo Corzo sabe que Universitario de Deportes intentó, de todas las formas, equilibrar el partido contra Santa Fe, pero no se pudo. Sin embargo, confía en que la situación podrá ser revertida en el próximo duelo de los merengues, ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el Monumental.

“Vinimos (a Colombia) con la intención de llevarnos los tres puntos, el partido se complica con la expulsión que no sé si es o no, tengo que verla. Con uno menos es duro, pero aún así, el equipo estuvo siempre presente, hasta el segundo gol”, agregó el lateral derecho nacional.

La agenda de Universitario

Luego de este duelo por la quinta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes volverá a jugar este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo por la fecha 19 del Torneo Apertura 2023. Este compromiso está programado para el domingo 11 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el estadio IPD de Huancayo, en transmisión por DIRECTV Sports y Liga 1 Max.

Si bien Alianza Lima se proclamó ganador del Apertura y la ‘U’ se quedó sin chances de superarlo, es indispensable para los de Ate ganar en la ‘Incontrastable’ pensando en la tabla de posiciones del acumulado, algo que será clave para la definición de los equipos que clasificarán a los play-offs por el título nacional. Recordemos que en condición de visitante en la Liga 1, los cremas tienen estos registros: tres victorias, un empate y cuatro derrotas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.