Ya pasaron dos días desde el último partido de Universitario de Deportes por la fecha cinco de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero la herida sigue sin cerrarse en la tienda merengue. Y es que más allá de la derrota frente a Independiente Santa Fe -anotaron Hugo Rodallega y Neyder Moreno-, en Ate elevaron su voz contra el árbitro chileno Felipe González y su polémica actuación en Bogotá: expulsó a Nelson Cabanillas en el inicio del compromiso (a los 12′ por jugada peligrosa) y no sancionó al zaguero Marlon Torres por la agresión contra Ale Valera.

Ahora, la jugada de la que más se habló en las últimas horas fue la de Marlon Torres y la acción antideportiva contra Alex Valera, a los 17 minutos del primer tiempo. Ni el juez Felipe González ni el VAR -a pesar de contar con varias cámaras que detectaron el hecho- determinaron algún tipo de agresión ante el delantero de Universitario de Deportes.

En medio de todo ese panorama, el delantero de la Selección Peruana, Alex Valera, se pronunció: “La respuesta lo saben los mismos del VAR. Las reglas están para hacerse efectivas y en este caso, no se cumplieron. Ahora, simplemente debemos comenzar a cambiar en ese aspecto”.

Valera sufrió agresión de Torres en el Universitario vs. Santa Fe (Captura)

A su vez, el goleador crema aseguró que el juez hizo caso omiso a todos su reclamos, pese a que se pudo apoyar del VAR. “El árbitro me dijo que fue un contacto normal de juego y que me levante. Pero no fue así ni tampoco lo tomé de esa manera”.

Ante ello, la administración de Universitario de Deportes presentará una queja formal a la Conmebol, contra los árbitros Felipe Gonzáles y Mathias Armas, el uruguayo encargado del VAR. Además buscará la máxima sanción para el zaguero colombiano Marlon Torres.

Lo que se viene para Universitario

Luego de este duelo por la quinta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes volverá a jugar este fin de semana, cuando visite a Sport Huancayo por la fecha 19 del Torneo Apertura 2023. Este compromiso está programado para el domingo 11 de junio desde las 6:00 p.m. y se desarrollará en el estadio IPD de Huancayo, en transmisión por DIRECTV Sports y Liga 1 Max.

Si bien Alianza Lima se proclamó ganador del Apertura y la ‘U’ se quedó sin chances de superarlo, es indispensable para los de Ate ganar en la ‘Incontrastable’ pensando en la tabla de posiciones del acumulado, algo clave para la definición de los equipos que clasificarán a los play-offs. Recordemos que en condición de visitante en la Liga 1, los cremas tienen estos registros: tres victorias, un empate y cuatro derrotas.





