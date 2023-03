Dirigir a Universitario de Deportes no es un reto fácil para cualquier entrenador y eso lo sabe Jorge Fossati. A pesar de su experiencia, el DT uruguayo en consciente de que el resultado acompañó, pero que su idea de juego no está 100 % reflejada en el equipo, el mismo que poco a poco se viene adaptando a su nueva propuesta y ha demostrado una aceptación que dejó sorprendido al entrenador.

“Sinceramente, la idea no estuvo perfecta, pero estuvo cerca. En tres días de trabajo, cuando hay mérito de los jugadores en cuanto a la concentración y atención y en cuanto a la credibilidad. Se entregaron y por eso lo que vimos en el entrenamiento nos hizo decidir porque nosotros teníamos muchas dudas en lo teórico, de pasarlo de un sistema a otro en tan poco tiempo”, declaró el DT en zona mixta.

Jorge Fossati aprovechó para destacar la predisposición de los jugadores de Universitario de Deportes, quienes cambiaron rápido el chip de Carlos Compagnucci y pusieron todo el esfuerzo sobre el campo de juego para dejar contento al estratega ‘Charrúa’ sobre la propuesta que piensa plasmar partido a partido.

“Más allá de que en un partido amistoso ya habían jugado de esa manera, pero había que demostrarlo en estos días. Cuando lo pasamos a este sistema, lo captaron rápidamente. Insisto, le ves la cara al jugador. Si está incómodo, por más que no quiera te lo demuestra, y en ningún momento sentí que lo estábamos obligando a hacer algo que para lo que no está preparado”, agregó Fossati.

Universitario vs. Cienciano: la crónica del partido

Más allá del poco tiempo que tuvo al frente de Universitario de Deportes, Jorge Fossati colocó dos nombres en su pizarra. Dos nombres que al parecer serán inamovibles y que en el arranque del año no tenían mucha participación: Piero Quispe y Luis Urruti. El primero le respondió la confianza en solo 10 minutos. Apareció como ‘9′ y no desaprovechó la asistencia de Andy Polo, quien desbordó por todo el sector derecho. ¡Marcó el 1-0!

En la etapa complementaria, el panorama no cambió mucho para el equipo de Leonel Álvarez. Si bien Juan Romagnoli sacó un centro a los 54′, el esférico no llevó peligro. José Carvallo descolgó con autoridad. Cinco minutos después la rutina regresó: con Universitario de Deportes dominando las acciones en el Monumental. La ‘U’ estaba más cerca del 2-0 que la visita del empate. Tal es así que tanta insistencia tuvo su premio a los 69′. Emanuel Herrera, como en sus mejores tiempos, no perdonó dentro del área y selló el pase crema a la fase de grupos de la ‘Suda’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Los cremas clasificaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 al vencer por 2-0 a Cienciano, con goles de Piero Quispe y Emanuel Herrera. Estas son las reacciones de los hinchas cremas tras el pitazo final.