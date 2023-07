Es cierto, Universitario de Deportes y Sporting Cristal tienen una primera misión: disputar los play offs de la Copa Sudamericana -se medirán con Corinthians y Emelec, respectivamente-. Los dirigidos por Jorge Fossati llegaron a esta instancia luego de quedar segundos en su grupo, con 10 unidades; el camino para el equipo de Tiago Nunes fue el siguiente: ocuparon el tercer lugar en la Libertadores, tras igualar 1-1 con Fluminense, en el mismísimo

Maracaná. En medio de todo ese panorama, este miércoles se conocieron las llaves de la ‘Suda’, desde octavos de final.

En ese sentido, el ganador del duelo entre Universitario de Deportes y Corinthians tendrá que chocar con Newell’s de Argentina, en los octavos de final de la competencia. Sporting Cristal -por su parte- tiene el reto de medirse contra el conjunto ecuatoriano. Si logra clasificar, el próximo desafío será Defensa y Justicia.

¿Cuándo juega Universitario vs. Corinthians?

El primer encuentro entre Universitario de Deportes y Corinthians está programado para el martes 11 de julio desde las 7:30 de la noche (hora peruana), en el Estadio Neo Quimica Arena, de Sao Paulo. Mientras que el duelo de vuelta está pactado para disputarse el martes 18 del mismo mes, desde las 7:30 p.m., en el Estadio Monumental, de Ate.

¿Cuándo juega Sporting Cristal con Emelec?

El primer enfrentamiento entre Sporting Cristal y Emelec se desarrollará el miércoles 12 de julio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional (Lima), mientras que la revancha está pactada para el miércoles 19 del mismo mes a las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el estadio George Capwell (Guayaquil).

¿Cómo se definen los clasificados?

Hay que tomar en cuenta que -por reglamento CONMEBOL- el gol de visitante no vale doble y solo se definirá por la diferencia que consigan ambos conjuntos. Asimismo, si tras el segundo partido no hay un ganador, no habrá tiempo extra y todo se decidirá por la vía de los penales.





