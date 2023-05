Universitario de Deportes perdió 1-0 ante Goias en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Lamentablemente para el equipo peruano, el resultado en contra que sufrió en el estadio Hailé Pinheiro no fue lo único negativo de la jornada. Y es que al final del partido, la Policía brasileña agredió al plantel merengue con gas pimienta y hasta llegó a apuntarle con sus armas, tal como ha revelado este miércoles el entrenador uruguayo Jorge Fossati. En su llegada a suelo peruano, el DT uruguayo brindó todos los detalles de la trifulca ocurrida en el túnel del reciento goianiense.

En conversación con los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez, a su llegada a Lima, el técnico de la ‘U’ reveló que el problema tuvo origen en la provocación del volante argentino Julián Palacios, quien entró en los últimos 45 minutos del encuentro. El ex de San Lorenzo ‘picó' a los jugadores del cuadro crema y no tardó en provocar la reacción del rival de turno.

“Un jugador de ellos provocó feo, un argentino (Julián Palacios). Hubo un intercambio de palabras y este muchacho lo primero que hizo fue borrarse y meterse dentro del vestuario, lo que dejó más enojados todavía a los jugadores de la ‘U’”, empezó explicando el estratega de 70 años, horas después de que se viera el video entre el alternado entre futbolistas de ambos planteles.

“Alguien agredió con una pelota, ahí se provoca un poco más fuerte, interviene la Policía y lo primero que hace es meternos el gas pimienta. Y dice que llegaron inclusive hasta apuntar con armas... hay que tener un poquito de memoria para saber cuántas veces pasa esto en Brasil”, agregó Fossati, en cuanto a la escena que vivieron sus jugadores en Goiânia.

Fossati contó los detalles de la agresión a Universitario en Brasil. (Video: Wilmer Robles)





Por otro lado, el técnico se refirió al arbitraje, que incidió en el resultado a favor de Goiás. “Hay cosas que si la televisión no te muestra, mirarla de lejos no es lo mismo. Si la televisión, que devuelve la jugada, mira cómo arranca el despeje pase del zaguero, creo que es, para que el jugador de Goiás haga un golazo, sin duda ninguna, pero mire como arranca, miren como Valera queda en el piso por una plancha, por ese mismo jugador. Un arbitraje permisivo, que no reaccionó nunca, pero me quedo orgulloso de dirigir a un equipo que representa como lo hace Universitario de Deportes.”, afirmó el DT uruguayo, que ya piensa en el domingo (UTC de Cajamarca).





Lo que viene para Universitario en la Copa Sudamericana





La quinta fecha se disputará el jueves 8 de junio. Goiás volverá a ser local ante Gimnasia (5:00 pm), mientras que Independiente Santa Fe recibirá a Universitario de Deportes (9:00 pm). Los cremas jugarán conociendo el otro resultado.

A favor de la ‘U’ es que arrancará el partido con tres puntos de ventaja ante su rival, lo que obligará a Santa Fe a ganar sí o sí este partido. Por lo que un empate no sería un mal negocio para el equipo de Jorge Fossati, ya que mantendría la diferencia y todo se definiría en la fecha final.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR