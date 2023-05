No se la creyó

Universitario no fue ese equipo que suele ser en el Apertura o que fue cuando venció a Gimnasia en Argentina o cuando derrotó a Santa Fe en el Monumental. Tampoco fue aquel plantel aguerrido que empató, en Lima, al Goiás cuando este club brasileño iba adelante en el marcador. En Brasil, los dirigidos por Jorge Fossati fueron un cuadro apático, que no presionó como debía y que no fue intenso como lo había estado siendo en el torneo local y en el internacional. La garra hoy desapareció.

No se vio a la ‘U’ como un ‘once’ arrasador. No se vio a esa ‘U’ que, en su encuentro previo, había goleado 4-0 a la César Vallejo. Ante el Goiás, los merengues llegaban, pero parecía que se quedaban sin ideas, y aunque en ciertos momentos del partido tuvieron sus opciones no supieron reflejarlas en el marcador. No pudieron ante un club brasileño que tampoco fue superior, pero que sí fue efectivo casi al final del cotejo.

No acertaron en el ataque

En los últimos días, si algo se le aplaudía a la ‘U’ era su ofensiva conformada por sus delanteros Emanuel Herrera y Alex Valera. Ellos dos se habían convertido en un dolor de cabeza para cualquier equipo de la Liga 1 y también habían tenido buenas actuaciones en los partidos que habían disputado en la Sudamericana. Sin embargo, nunca se encontraron en territorio brasileño. Frente al Goiás, se cortó esa conexión. La dupla goleadora crema no apareció.

Quienes tampoco tuvieron un buen desempeño fueron los carrileros Andy Polo y Nelson Cabanillas. No acertaron en el ataque por sus bandas, no pudieron ayudar mucho por los extremos. No pudieron nutrir a Herrera y Valera. En general, hoy el ataque crema no estuvo fino como lo ha estado en anteriores enfrentamientos.

Los cambios no funcionaron

El profesor Jorge Fossati trató de corregir el empate. Y metió primero a Luis Urruti. Posteriormente, hizo ingresar a Piero Quispe y Alfonso Barco. El técnico estudiantil buscaba darle un aire a la ‘U’, que se refresque y que salga por el triunfo. Lamentablemente, los tres jugadores que entraron no pudieron ser determinantes ni cambiar la dirección del partido. Urruti no se conectó con Valera y Quispe no pudo hacer de las suyas. Barco tampoco pudo aportar mucho.

Casi al final del cotejo, ya luego del gol de los locales, Alexander Succar y José Rivera entraron en el tiempo extra en un intento por igualar el marcador. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo. No pudieron hacer mucho en tres minutos. Esta vez, los cambios no funcionaron en la oncena de Fossati.

Desconcentración defensiva

Durante el cotejo, José Carvallo había estado atento y seguro en su arco, evitando que los locales celebren un gol. Y los tres centrales, aunque con ciertos errores, también habían estado cumpliendo. Sin embargo, los defensas cremas se desconcentraron en la única jugada peligrosa que tuvo el equipo brasileño y no pudieron parar a Luis Apodi, quien terminó anotando el gol de la victoria del Goiás.

Di Benedetto, que estaba mal parado, no pudo detenerlo. Y cuando ‘Tarzán’ Riveros intentó llegar, Apodi lanzó su disparo ante un Carvallo que estaba un poco adelantado, por lo que el gol ingresó a la portería. Los tres centrales habían estado teniendo actuaciones aceptables en Universitario, pero esta desconcentración le costó el triunfo a la ‘U’.

No hubo suerte

Universitario se había puesto adelante en el marcador en el segundo tiempo. Martín Pérez Guedes había podido marcar tras un cabezazo que entró al arco luego de chocar con un defensa del Goiás. No obstante, luego de una revisión arbitral, el VAR determinó que hubo posición adelantada de Valera, quien le había dado el pase a Pérez Guedes. Fue una posición adelantada muy fina, que ahogó el festejo de los estudiantiles.

Minutos después, el árbitro volvió a anular un tanto a los cremas por posición adelantada, esta vez de Di Benedetto. No pudo celebrar la ‘U’. Los brasileños, por su parte, sí pudieron festejar con un gol, aunque los jugadores merengues se quejaron porque habría habido una falta a Valera en la jugada previa, que el árbitro no cobró y que tampoco fue revisada por el VAR. El hecho es que Universitario cayó derrotado y hoy se ubica segundo en la tabla del Grupo G con 7 unidades, a un punto del líder Goiás (8).

